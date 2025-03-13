Бабаев об Акинфееве в ЦСКА: «В мире единичные случаи, когда футболист всю жизнь проводит в одной команде. Он побил рекорды преданности»
Роман Бабаев высказался о том, что Игорь Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
«У меня [сожалений] нет, рад, что все эти годы он был с нами. Мне кажется, Игорь тоже смотрит на это с присущей ему не по годам мудростью. Он побил абсолютные рекорды не только с точки зрения спортивных достижений, но и с точки зрения преданности одному клубу.
Если я не ошибаюсь, в мире существуют буквально единичные случаи, когда футболист всю жизнь проводит в одной команде. То, что Игорь находится в системе ЦСКА практически с младенчества, это уникальное достижение», – сказал гендиректор ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
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