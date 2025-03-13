Рубен Аморим: «МЮ» все еще может попасть в ЛЧ. У нас есть четкий план на следующий сезон, мы знаем, каких игроков нужно привлечь»

Рубен Аморим заявил, что у «МЮ» уже есть план на следующий сезон.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Реал Сосьедад » в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась вничью (1:1).

«У нас есть четкий план на следующий сезон. Мы все еще можем попасть в Лигу чемпионов, так что никогда не предугадаешь наверняка. Это может изменить подготовку к следующему сезону.

У нас есть план, и мы знаем, что делать. С точки зрения того, игроков какого типа нужно привлечь.

Этот турнир может изменить ситуацию [с продажей игроков], поэтому мы сосредоточены на этом матче», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».