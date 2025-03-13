Рубен Аморим: «МЮ» все еще может попасть в ЛЧ. У нас есть четкий план на следующий сезон, мы знаем, каких игроков нужно привлечь»
Рубен Аморим заявил, что у «МЮ» уже есть план на следующий сезон.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась вничью (1:1).
«У нас есть четкий план на следующий сезон. Мы все еще можем попасть в Лигу чемпионов, так что никогда не предугадаешь наверняка. Это может изменить подготовку к следующему сезону.
У нас есть план, и мы знаем, что делать. С точки зрения того, игроков какого типа нужно привлечь.
Этот турнир может изменить ситуацию [с продажей игроков], поэтому мы сосредоточены на этом матче», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости