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Мерсон о новом стадионе «МЮ»: «Будь я болельщиком «Юнайтед», я бы кипел от злости – им нужна команда, новые игроки. Жалкое зрелище»

Пол Мерсон раскритиковал планы «МЮ» по строительству нового стадиона.

Ранее «Манчестер Юнайтед» анонсировал строительство арены, вмещающей 100 тысяч зрителей. Стоимость работ ориентировочно оценивается в 2 млрд фунтов.

«Мне это совершенно неинтересно, я считаю это жалким зрелищем. Я бы кипел от злости, будь я болельщиком «МЮ».

«Олд Траффорд» – один из крупнейших стадионов Премьер-лиги. Я бы мог понять, если бы речь шла о «Челси» – им нужен стадион большей вместимости, чтобы оставаться в числе грандов.

Если у «Манчестер Юнайтед» огромный стадион, зачем им еще один? Им нужны новые игроки, им нужна команда. Я не могу понять этого», – сказал бывший игрок «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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logoМанчестер Юнайтед
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logoПол Мерсон
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