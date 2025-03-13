Мерсон о новом стадионе «МЮ»: «Будь я болельщиком «Юнайтед», я бы кипел от злости – им нужна команда, новые игроки. Жалкое зрелище»

Пол Мерсон раскритиковал планы «МЮ» по строительству нового стадиона.

Ранее «Манчестер Юнайтед» анонсировал строительство арены, вмещающей 100 тысяч зрителей. Стоимость работ ориентировочно оценивается в 2 млрд фунтов.

«Мне это совершенно неинтересно, я считаю это жалким зрелищем. Я бы кипел от злости, будь я болельщиком «МЮ».

«Олд Траффорд » – один из крупнейших стадионов Премьер-лиги. Я бы мог понять, если бы речь шла о «Челси » – им нужен стадион большей вместимости, чтобы оставаться в числе грандов.

Если у «Манчестер Юнайтед » огромный стадион, зачем им еще один? Им нужны новые игроки, им нужна команда. Я не могу понять этого», – сказал бывший игрок «Арсенала».