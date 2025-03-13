Аморим о трудностях в «МЮ»: «Самое сложное – проигрывать. Даже тип игры здесь совершенно другой. Здесь у каждого есть мнение – приходится справляться с этим»

Рубен Аморим рассказал о сложностях работы в «Манчестер Юнайтед».

– Что для вас самое сложное [в работе в «МЮ»]? Постоянная критика, внимание к «МЮ»? Сложность АПЛ, ее интенсивность?

– Все было непростым. Не хочу говорить «сложным», но непростым. Я многому учусь. Даже тип игры совершенно другой.

У меня был небольшой опыт в качестве тренера, но я всегда побеждал. А когда вы побеждаете, вы можете говорить все, что хотите. И я довольно честен, я всегда чувствовал себя действительно свободно в высказываниях, потому что я подкреплял это результатами. А когда результатов нет, приходится балансировать это. Я учусь этому (смеется).

Здесь у каждого есть свое мнение, и эти мнения значимые с учетом множества [высказывающихся] легенд. Приходится справляться с этим. Но когда я сказал в первый день, что мне все равно, я знаю, что результаты изменят все.

Самое сложное – проигрывать. Не выигрывать матчи – это самая сложная часть работы тренера, – сказал Рубен Аморим.