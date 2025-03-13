Руни об «МЮ»: «10-15 игроков должны покинуть клуб. Состав выглядит потерянным, испуганным, никто не берет на себя ответственность. Я бы оставил Бруну и ​​Майну»

Уэйн Руни заявил, что «МЮ» должен избавиться от 10-15 футболистов.

«[Нынешний состав «МЮ»] выглядит потерянным, испуганным.

Бруну продолжает давать результат, хотя он иногда раздражает. Нужны серьезные изменения в составе. Я думаю, что 10-15 игроков должны покинуть клуб. Очевидно, так не получится, но менталитет этого состава таков, что никто не берет на себя ответственность. Я бы оставил Бруну и ​​Майну .

Сейчас культура клуба такова, что поражения даются слишком легко. Игроки просто говорят «переходим к следующему матчу» и прочий бред. Просто проявите характер и сражайтесь на поле. Видеть это ужасно, это больно», – заявил лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед » в подкасте Stick to Football.