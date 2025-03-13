  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В Москве построят центр подготовки сборных. Там будут 4 поля с подогревом, база, ВАР-центр и офис РФС
Фото
5

В Москве построят центр подготовки сборных. Там будут 4 поля с подогревом, база, ВАР-центр и офис РФС

Появились фото планируемого центра подготовки сборных России по футболу.

Власти Москвы предоставил землю на северо-западе города для возведения центра подготовки сборных команд России по футболу.

«Для строительства комплекса площадью почти 32,6 тысячи квадратных метров город предоставил Российскому футбольному союзу земельный участок на улице Нижние Мневники. В современном центре спортсмены смогут полноценно готовиться к международным соревнованиям и товарищеским матчам», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок площадью 6,05 гектара предоставлен РФС на пять лет. Он расположен недалеко от станции метро «Терехово» Большой кольцевой линии.

Проект центра подготовки сборных команд по футболу предусматривает строительство:

– четырех полноразмерных футбольных полей с подогревом;

– основного здания, где будут спортивная база, научно-медицинский диагностический блок, академия РФС, ВАР-центр и офис РФС;

– вспомогательного корпуса с учебной зоной, спортзалом, агрономической службой, пресс-центром и другими помещениями;

– парковки для сотрудников и гостей комплекса.

Фото: пресс-служба Департамента городского имущества Москвы

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт градостроительного комплекса Москвы
logoСборная России по футболу
logoсборная России U-17
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoсборная России U-19
logoсборная России U-21
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба о вызове в сборную: «Я как будто во сне, сердце до сих пор бешено стучит. Буду самым счастливым, когда услышу гимн России на стадионе»
63сегодня, 16:06
Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «У любого правила могут быть исключения. Артем его точно заслужил. Давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд, для этого надо выйти на поле»
112сегодня, 13:09
💣 Дзюба вызван в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией
208сегодня, 12:23
Главные новости
Иньиго продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года
12 минуты назад
Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» примет «Сосьедад» Захаряна в ответном матче, «Рома» в гостях у «Атлетика», «Фенербахче» Моуринью сыграет с «Рейнджерс»
4010 минут назад
Родриго о пенальти Альвареса: «Когда я сказал партнерам о двойном касании, они решили, что я шучу. Мы надавили на судью, и он пересмотрел эпизод – не думаю, что видел такое раньше»
912 минут назад
Игорь Акинфеев: «Нутром я очень русский человек, люблю природу, наши леса. Никогда не хотел жить в бесспорно шикарной Барселоне – меня там хватило на 3-4 дня»
1825 минут назад
Рубен Аморим: «МЮ» все еще может попасть в ЛЧ. У нас есть четкий план на следующий сезон, мы знаем, каких игроков нужно привлечь»
734 минуты назад
«Зачем нужен Fan ID, если идентифицировать оскорбляющих Вендела невозможно? Сильно сомневаюсь, что без паспорта болельщика на трибунах станет менее безопасно». Моссаковский о наказании «Факела»
5043 минуты назад
Будильник, детская соска и букет ромашек – какого футболиста мы загадали?
44 минуты назадСпецпроект
Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» сыграет с «Копенгагеном», «Фиорентина» – с «Панатинаикосом», «Бетис» проведет матч с «Виторией»
1сегодня, 14:57
Руни об «МЮ»: «10-15 игроков должны покинуть клуб. Состав выглядит потерянным, испуганным, никто не берет на себя ответственность. Я бы оставил Бруну и ​​Майну»
1556 минут назад
Мерсон о новом стадионе «МЮ»: «Будь я болельщиком «Юнайтед», я бы кипел от злости – им нужна команда, новые игроки. Жалкое зрелище»
1159 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Копенгаген». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
9 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
19 минут назад
Мусиала, Киммих, Сане, Биссек, Рюдигер – в составе сборной Германии на матчи 1/4 финала Лиги наций с Италией
12 минут назад
Губерниев о Дзюбе в сборной: «Это в интересах российского футбола. Респект Карпину – здравый смысл восторжествовал»
951 минуту назад
Представитель Дзюбы: «Артем до последнего не мог поверить в вызов в сборную. После разговора с Карпиным он находился в приятном шоке»
1056 минут назад
Анатолий Бышовец: «В России расизмом даже не пахнет, просто есть какие-то глупые болельщики. Красная Венделу несправедлива»
10сегодня, 16:40
Павлюченко о Дзюбе в сборной: «Все будут рады его возвращению. Вся страна будет наблюдать. Это лучший российский нападающий»
5сегодня, 16:33
Виталий Дьяков: «Я за возвращение на стадионы пива и отмену Fan ID, тогда народу будут полные стадионы. Клубы начнут деньги зарабатывать»
9сегодня, 16:18
Аморим о трудностях в «МЮ»: «Самое сложное – проигрывать. Даже тип игры здесь совершенно другой. Здесь у каждого есть мнение – приходится справляться с этим»
7сегодня, 15:59
Черчесов о вызове Дзюбы: «Он заслужил. Сборная – это сегодня и сейчас. Зная Артема, рекорд Кержакова точно падет»
15сегодня, 15:26