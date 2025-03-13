В Москве построят центр подготовки сборных. Там будут 4 поля с подогревом, база, ВАР-центр и офис РФС

Появились фото планируемого центра подготовки сборных России по футболу.

Власти Москвы предоставил землю на северо-западе города для возведения центра подготовки сборных команд России по футболу.

«Для строительства комплекса площадью почти 32,6 тысячи квадратных метров город предоставил Российскому футбольному союзу земельный участок на улице Нижние Мневники. В современном центре спортсмены смогут полноценно готовиться к международным соревнованиям и товарищеским матчам», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок площадью 6,05 гектара предоставлен РФС на пять лет. Он расположен недалеко от станции метро «Терехово» Большой кольцевой линии.

Проект центра подготовки сборных команд по футболу предусматривает строительство:

– четырех полноразмерных футбольных полей с подогревом;

– основного здания, где будут спортивная база, научно-медицинский диагностический блок, академия РФС, ВАР-центр и офис РФС ;

– вспомогательного корпуса с учебной зоной, спортзалом, агрономической службой, пресс-центром и другими помещениями;

– парковки для сотрудников и гостей комплекса.

Фото: пресс-служба Департамента городского имущества Москвы