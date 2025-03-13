Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «У любого правила могут быть исключения. Артем его точно заслужил. Давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд, для этого надо выйти на поле»
Нападающего «Акрона» вызвали на ближайший сбор национальной команды, где она сыграет с Замбией и Гренадой.
– В сборную вызван Артем Дзюба. Расскажите, почему приняли решение о его вызове?
– Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артем такое исключение точно заслужил.
– То есть речь не только о том, чтобы дать Артему возможность побить рекорд по голам за сборную, и его вызов – отражение уровня его нынешней игры?
– Конечно. Дело не только в возможном рекорде. И давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд. Для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых – забить.
Конечно, все понимают, что в матче с Гренадой, скорее всего, будет достаточно голевых моментов. Но в той же игре с Брунеем, несмотря на крупный счет, не все моменты были реализованы, и не все игроки нашей команды забили, – заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.
Дзюба делит рекорд по числу голов за сборную России. У него 30 мячей, как и у Александра Кержакова.
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