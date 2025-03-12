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  • Сафонов о победе над «Ливерпулем»: «ПСЖ» по силам побороться за трофей. Доннарумма сильно провел матч. Надеюсь, помогаю ему расти, ведь его уверенная игра подстегивает меня еще больше тренироваться»
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Сафонов о победе над «Ливерпулем»: «ПСЖ» по силам побороться за трофей. Доннарумма сильно провел матч. Надеюсь, помогаю ему расти, ведь его уверенная игра подстегивает меня еще больше тренироваться»

Матвей Сафонов выразил надежду, что помогает вратарю «ПСЖ» Доннарумие расти.

Вчера «ПСЖ» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» (1:1 по сумме двух матчей, 4:1 по пенальти).

«Поздравляю всех, кто болел вчера за «ПСЖ»!

Крутой матч, крутые эмоции! Для меня это первый случай дополнительного времени, еще и пенальти после! В общем, устал переживать вчера, а как играть 120 минут – вообще непонятно😁.

Я в топ-команде, у меня топ-тиммейты, и в этом мне довелось убедиться уже давно, но сейчас мы это доказываем каждым матчем! Посмотрим, до какой стадии ЛЧ сможем дойти, но я уверен, что команде по силам побороться за трофей и за мечту, хоть мы и достаточно молоды. Все в наших руках!

Прошлый матч был отличным для Алиссона, а этот матч очень сильно провел Джиджи. Много почистил на выходах, выручил пару тяжелых моментов. Надеюсь, что я помогаю ему расти профессионально, потому что его уверенная игра, в свою очередь, подстегивает меня еще больше тренироваться и быть готовым показывать результаты на том же уровне🤝👊🏻.

Allez Paris!» – написал российский голкипер.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoДжанлуиджи Доннарумма
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