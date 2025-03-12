Сафонов о победе над «Ливерпулем»: «ПСЖ» по силам побороться за трофей. Доннарумма сильно провел матч. Надеюсь, помогаю ему расти, ведь его уверенная игра подстегивает меня еще больше тренироваться»
Вчера «ПСЖ» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» (1:1 по сумме двух матчей, 4:1 по пенальти).
«Поздравляю всех, кто болел вчера за «ПСЖ»!
Крутой матч, крутые эмоции! Для меня это первый случай дополнительного времени, еще и пенальти после! В общем, устал переживать вчера, а как играть 120 минут – вообще непонятно😁.
Я в топ-команде, у меня топ-тиммейты, и в этом мне довелось убедиться уже давно, но сейчас мы это доказываем каждым матчем! Посмотрим, до какой стадии ЛЧ сможем дойти, но я уверен, что команде по силам побороться за трофей и за мечту, хоть мы и достаточно молоды. Все в наших руках!
Прошлый матч был отличным для Алиссона, а этот матч очень сильно провел Джиджи. Много почистил на выходах, выручил пару тяжелых моментов. Надеюсь, что я помогаю ему расти профессионально, потому что его уверенная игра, в свою очередь, подстегивает меня еще больше тренироваться и быть готовым показывать результаты на том же уровне🤝👊🏻.
Allez Paris!» – написал российский голкипер.
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