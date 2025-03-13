Доннарумма, Кейн, Асенсио и Джан претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Хавбек «Боруссии» Эмре Джан реализовал пенальти в матче с «Лиллем» (2:1).
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отбил два удара в послематчевой серии пенальти в игре с «Ливерпулем» (1:0, 4:1 по пен.).
Форвард «Баварии» Харри Кейн забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Байером» (2:0).
Хавбек «Астон Виллы» Марко Асенсио сделал дубль в матче с «Брюгге» (3:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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