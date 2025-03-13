Доннарумма, Кейн, Асенсио и Джан претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хавбек «Боруссии » Эмре Джан реализовал пенальти в матче с «Лиллем» (2:1).

Вратарь «ПСЖ » Джанлуиджи Доннарумма отбил два удара в послематчевой серии пенальти в игре с «Ливерпулем» (1:0, 4:1 по пен.).

Форвард «Баварии» Харри Кейн забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Байером» (2:0).

Хавбек «Астон Виллы» Марко Асенсио сделал дубль в матче с «Брюгге» (3:0).