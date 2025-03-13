«Атлетико» может обратиться в УЕФА за разъяснениями о ситуации с незасчитанным пенальти Альвареса в матче с «Реалом»
«Атлетико» может обратиться в УЕФА из-за скандальной ситуации с пенальти.
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).
Во время серии послематчевых 11-метровых ударов форвард хозяев Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.
По данным COPE, «Атлетико» рассматривает возможность обратиться в УЕФА за объяснениями случившегося. В мадридском клубе изучают произошедшее и оценивают ситуацию.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
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