«🤚🏼». Себальос ответил Симеоне, просившему поднять руку тех, кто видел двойное касание Альвареса

Игрок «Реала» Себальос иронично ответил на претензии «Атлетико» к судейству.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). Во время серии послематчевых пенальти нападающий «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Ему удалось забить, но главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

После игры тренер «Атлетико» Диего Симеоне спросил у журналистов, видели ли они двойное касание: «Поднимите руку, если видели, что Альварес коснулся его дважды. Никто не поднял!»

«🤚🏼», – написал Дани Себальос в X, приложив видео вопроса Симеоне.