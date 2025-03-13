«🤚🏼». Себальос ответил Симеоне, просившему поднять руку тех, кто видел двойное касание Альвареса
Игрок «Реала» Себальос иронично ответил на претензии «Атлетико» к судейству.
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). Во время серии послематчевых пенальти нападающий «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Ему удалось забить, но главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.
После игры тренер «Атлетико» Диего Симеоне спросил у журналистов, видели ли они двойное касание: «Поднимите руку, если видели, что Альварес коснулся его дважды. Никто не поднял!»
«🤚🏼», – написал Дани Себальос в X, приложив видео вопроса Симеоне.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Дани Себальоса в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости