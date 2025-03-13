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«🤚🏼». Себальос ответил Симеоне, просившему поднять руку тех, кто видел двойное касание Альвареса

Игрок «Реала» Себальос иронично ответил на претензии «Атлетико» к судейству.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). Во время серии послематчевых пенальти нападающий «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Ему удалось забить, но главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

После игры тренер «Атлетико» Диего Симеоне спросил у журналистов, видели ли они двойное касание: «Поднимите руку, если видели, что Альварес коснулся его дважды. Никто не поднял!»

«🤚🏼», – написал Дани Себальос в X, приложив видео вопроса Симеоне.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Дани Себальоса в X
logoДиего Симеоне
logoДани Себальос
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoХулиан Альварес
logoАтлетико
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