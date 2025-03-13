Винисиус впервые не забил пенальти в «Реале» – после 7 голов. Было два промаха в сборной Бразилии
Винисиус Жуниор впервые не реализовал пенальти в составе «Реала».
Вингер пробил выше ворот «Атлетико» во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Бразилец нанес удар с точки в футболке мадридского клуба в восьмой раз. Предыдущие семь попыток были успешными.
При этом в составе сборной Бразилии у Винисиуса два промаха и один гол с одиннадцатиметровой отметки.
«Оле, оле, оле, Винисиус – шимпанзе». Фанаты «Атлетико» оскорбляли вингера «Реала» перед матчем в ЛЧ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости