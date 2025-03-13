Винисиус впервые не забил пенальти в «Реале» – после 7 голов. Было два промаха в сборной Бразилии

Винисиус Жуниор впервые не реализовал пенальти в составе «Реала».

Вингер пробил выше ворот «Атлетико» во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бразилец нанес удар с точки в футболке мадридского клуба в восьмой раз. Предыдущие семь попыток были успешными.

При этом в составе сборной Бразилии у Винисиуса два промаха и один гол с одиннадцатиметровой отметки.

«Оле, оле, оле, Винисиус – шимпанзе». Фанаты «Атлетико» оскорбляли вингера «Реала» перед матчем в ЛЧ