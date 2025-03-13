Дзюба не обиделся, что «Спартак» и «Локо» не поздравили его с рекордом: «Мне все равно, это их решение»
Артем Дзюба не обиделся, что «Спартак» и «Локо» не поздравили его с рекордом.
Ранее 36‑летний нападающий забил 234‑й мяч в карьере и опередил Александра Кержакова, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В следующем матче, против «Спартака», он забил 235-й гол.
– Обидно, что «Спартак» и «Локомотив» не поздравили с рекордом?
– Вообще нет. Мне вообще все равно.
– Вы забивали и за «Локомотив», и за «Спартак».
– Да я вообще воспитанник «Спартака». Это их решение. Мне все равно, если честно, – сказал форвард «Акрона» Артем Дзюба.
Артем Дзюба: «Приятно забивать «Спартаку», который воспитал меня, дал мне дорогу»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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