Дзюба не обиделся, что «Спартак» и «Локо» не поздравили его с рекордом: «Мне все равно, это их решение»

Артем Дзюба не обиделся, что «Спартак» и «Локо» не поздравили его с рекордом.

Ранее 36‑летний нападающий забил 234‑й мяч в карьере и опередил Александра Кержакова, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В следующем матче, против «Спартака», он забил 235-й гол.

– Обидно, что «Спартак» и «Локомотив» не поздравили с рекордом?

– Вообще нет. Мне вообще все равно.

– Вы забивали и за «Локомотив», и за «Спартак».

– Да я вообще воспитанник «Спартака ». Это их решение. Мне все равно, если честно, – сказал форвард «Акрона » Артем Дзюба .

Артем Дзюба: «Приятно забивать «Спартаку», который воспитал меня, дал мне дорогу»