«Акрон» выиграл в лотерею, подписав Дзюбу. Артем в большом порядке, а все разговоры о возрасте отошли на второй план». Канчельскис о 36-летнем форварде
Андрей Канчельскис считает, что «Акрону» повезло подписать Артема Дзюбу.
36-летний форвард забил 235-й гол в карьере – «Спартаку» в матче 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:3).
«Дзюба регулярно забивает после возобновления сезона — он в большом порядке. Сейчас Артем побил рекорд Кержакова, а все разговоры о возрасте отошли на второй план.
Конечно,«Акрон» выиграл в лотерею, подписав Дзюбу. Это очень удачное сотрудничество как для игрока, так и для клуба», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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