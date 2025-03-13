«Акрон» выиграл в лотерею, подписав Дзюбу. Артем в большом порядке, а все разговоры о возрасте отошли на второй план». Канчельскис о 36-летнем форварде

Андрей Канчельскис считает, что «Акрону» повезло подписать Артема Дзюбу.

36-летний форвард забил 235-й гол в карьере – «Спартаку» в матче 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:3).

«Дзюба регулярно забивает после возобновления сезона — он в большом порядке. Сейчас Артем побил рекорд Кержакова, а все разговоры о возрасте отошли на второй план.

Конечно,«Акрон » выиграл в лотерею, подписав Дзюбу. Это очень удачное сотрудничество как для игрока, так и для клуба», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».