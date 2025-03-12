«Спартак» сыграет с «Уралом» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, «Локомотив» – с «Ахматом»
«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников в Фонбет Кубке России.
Состоялась жеребьевка первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. По ее итогам были сформированы следующие пары:
«Спартак» в 1/4 финала справился с «Акроном», а «Локомотив» прошел махачкалинское «Динамо». «Ахмат» выбил из розыгрыша «Краснодар», «Урал» был сильнее «Рубина».
Игры первого этапа 1/2 финала Пути регионов пройдут в период с 15 по 17 апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России
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