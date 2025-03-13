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Гендиректор «Динамо» о красной Маухуба с ЦСКА: «Обжаловать не будем. Он подвел команду»

Гендиректор «Динамо» заявил, что не будет обжаловать удаление Эль-Мехди Маухуба.

На 61-й минуте первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:2) форвард бело-голубых пошел на Владислава Торопа в штрафной соперника и ударил шипами вратаря в бедро.

«Результат нас не устраивает. То, как развивался матч, наверное, логично, что ЦСКА победил. При равном счете и равной игре наш нападающий получил красную. Обжаловать не будем. Подвел команду. Сразу же пропустили, хотя были моменты и после. ЦСКА уверенно довел матч до победы. Еще вторая игра, разрыв минимальный. Будем играть на победу.

Два нападающих пропустят игру? Есть определенная вариативность в атаке: Гладышев, Нгамале и другие игроки. Будем играть от своих возможностей. Нам принципиально выигрывать в каждом матче», — сказал Павел Пивоваров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Павел Пивоваров
logoЭль-Мехди Маухуб
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