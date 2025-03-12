Николич про 2:1 с «Динамо»: «Результат неплохой, ЦСКА мог забить еще. Не понравилось, что допустили нервную концовку, опасные удары»

Марко Николич удовлетворен победой над «Динамо» (2:1).

ЦСКА победил бело-голубых в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Счет открыл Секу Койта, динамовцы усилиями Дмитрия Скопинцева сравняли счет, однако гол Матвея Кисляка принес армейцам победу.

«Было много того, что понравилось, а также того, что не понравилось. Результат неплохой, выиграли. Поздравляю команду с победой. Могли забить еще, было два‑три момента», – сказал сербский тренер.

Николич признался, что игра команды в конце матча ему не понравились, и указал на недостаточный контроль мяч. Кроме того, сербский специалист похвалил автора победного гола Матвея Кисляка.

«Не понравилось, что допустили нервную концовку. Нервничали, нужно было контролировать мяч. У «Динамо» были опасные удары, нельзя такого позволять. Прекрасная футбольная погода.

Кисляк – очень талантливый парень, ему нужно продолжать в том же духе. 2:1 – хороший счет в матче против «Динамо », – сказал главный тренер ЦСКА .

Ответная игра ЦСКА и «Динамо» состоится 15 апреля на стадионе бело-голубых.