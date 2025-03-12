Личка об 1:2 от ЦСКА: «Тяжело, когда у соперника играют Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев. Если бы «Динамо» было смелее впереди, то могло бы забить 2-й мяч»

Марцел Личка считает, что «Динамо» не хватило смелости в игре с ЦСКА.

Бело-голубые проиграли первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:2. Счет открыл Секу Койта, динамовцы усилиями Дмитрия Скопинцева сравняли счет, однако гол Матвея Кисляка принес армейцам победу.

«Если соперник забивает на один мяч больше, то заслуживает победу. Становится тяжело, когда у соперника в центре поля играют Пьянич , Кисляк , Обляков , Файзуллаев . Мы показали неплохой характер, командный дух», – отметил главный тренер «Динамо».

Вместе с тем Личка посетовал, что динамовцам не хватило смелости в атаке. По мнению тренера «Динамо», перед ответным матчем у ЦСКА будет небольшое преимущество.

«Если бы мы были более смелыми впереди, то могли бы забить второй мяч. Ответная игра состоится на нашем стадионе, сейчас шансы – 51% в пользу ЦСКА , а у нас – 49%», – сказал чешский специалист.

Ответная игра «Динамо» с ЦСКА состоится 15 апреля.