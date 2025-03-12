Личка об 1:2 от ЦСКА: «Тяжело, когда у соперника играют Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев. Если бы «Динамо» было смелее впереди, то могло бы забить 2-й мяч»
Бело-голубые проиграли первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:2. Счет открыл Секу Койта, динамовцы усилиями Дмитрия Скопинцева сравняли счет, однако гол Матвея Кисляка принес армейцам победу.
«Если соперник забивает на один мяч больше, то заслуживает победу. Становится тяжело, когда у соперника в центре поля играют Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев. Мы показали неплохой характер, командный дух», – отметил главный тренер «Динамо».
Вместе с тем Личка посетовал, что динамовцам не хватило смелости в атаке. По мнению тренера «Динамо», перед ответным матчем у ЦСКА будет небольшое преимущество.
«Если бы мы были более смелыми впереди, то могли бы забить второй мяч. Ответная игра состоится на нашем стадионе, сейчас шансы – 51% в пользу ЦСКА, а у нас – 49%», – сказал чешский специалист.
Ответная игра «Динамо» с ЦСКА состоится 15 апреля.
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