По две команды из Англии, Испании и Германии вышли в 1/4 финала ЛЧ. От Италии сыграет «Интер», от Франции – «ПСЖ»
По две команды из Англии, Испании и Германии вышли в 1/4 финала ЛЧ.
От Англии в четвертьфинале сыграют «Арсенал» и «Астон Вилла». От Испании – «Реал» и «Барселона». От Германии – «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
У Италии и Франции осталось по одному представителю – «Интер» и «ПСЖ» соответственно.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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