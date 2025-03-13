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По две команды из Англии, Испании и Германии вышли в 1/4 финала ЛЧ. От Италии сыграет «Интер», от Франции – «ПСЖ»

По две команды из Англии, Испании и Германии вышли в 1/4 финала ЛЧ.

 От Англии в четвертьфинале сыграют «Арсенал» и «Астон Вилла». От Испании – «Реал» и «Барселона». От Германии – «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

У Италии и Франции осталось по одному представителю – «Интер» и «ПСЖ» соответственно.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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