По две команды из Англии, Испании и Германии вышли в 1/4 финала ЛЧ. От Италии сыграет «Интер», от Франции – «ПСЖ»

По две команды из Англии, Испании и Германии вышли в 1/4 финала ЛЧ.

От Англии в четвертьфинале сыграют «Арсенал » и «Астон Вилла ». От Испании – «Реал » и «Барселона ». От Германии – «Бавария » и дортмундская «Боруссия».

У Италии и Франции осталось по одному представителю – «Интер» и «ПСЖ» соответственно.