«Барселона» – фаворит на победу в ЛЧ перед 1/4 финала. «ПСЖ» – 2-й у букмекеров, «Реал» – 3-й
Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после завершения стадии 1/8 финала.
Главным фаворитом турнира котируется «Барселона» – на ее победу дают коэффициент 4.00. Вторым у букмекеров идет «ПСЖ» (4.50), третьим – «Реал» (4.80).
Дортмундская «Боруссия» – наименее вероятный победитель турнира с коэффициентом 40.00.
Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Барселона» – 4.00
2. «ПСЖ» – 4.50
3. «Реал» – 4.80
4. «Бавария» – 6.50
5. «Арсенал» – 7.50
6. «Интер» – 12.00
7. «Астон Вилла» – 30.00
8. «Боруссия» Д – 40.00
Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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