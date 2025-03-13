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  • «Барселона» – фаворит на победу в ЛЧ перед 1/4 финала. «ПСЖ» – 2-й у букмекеров, «Реал» – 3-й
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«Барселона» – фаворит на победу в ЛЧ перед 1/4 финала. «ПСЖ» – 2-й у букмекеров, «Реал» – 3-й

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после завершения стадии 1/8 финала.

Главным фаворитом турнира котируется «Барселона» – на ее победу дают коэффициент 4.00. Вторым у букмекеров идет «ПСЖ» (4.50), третьим – «Реал» (4.80).

Дортмундская «Боруссия» – наименее вероятный победитель турнира с коэффициентом 40.00.

Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Барселона» – 4.00

2. «ПСЖ» – 4.50

3. «Реал» – 4.80

4. «Бавария» – 6.50

5. «Арсенал» – 7.50

6. «Интер» – 12.00

7. «Астон Вилла» – 30.00

8. «Боруссия» Д – 40.00

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Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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