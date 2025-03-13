«Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ в 40-й раз – это рекорд. Мадридцы не пропускают эту стадию пять лет
«Реал» стал первым клубом с 40 выходами в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Команда Карло Анчелотти выбила «Атлетико» в серии послематчевых пенальти на этапе 1/8 финала.
«Сливочные» не пропускают четвертьфинал на протяжении пяти сезонов. За это время они дважды выигрывали турнир.
40 выходов в 1/4 финала ЛЧ или Кубка европейских чемпионов – лучший результат в истории. «Бавария» идет второй с 35 попаданиями на эту стадию.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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