«Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ в 40-й раз – это рекорд. Мадридцы не пропускают эту стадию пять лет

«Реал» стал первым клубом с 40 выходами в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти выбила «Атлетико » в серии послематчевых пенальти на этапе 1/8 финала.

«Сливочные» не пропускают четвертьфинал на протяжении пяти сезонов. За это время они дважды выигрывали турнир.

40 выходов в 1/4 финала ЛЧ или Кубка европейских чемпионов – лучший результат в истории. «Бавария » идет второй с 35 попаданиями на эту стадию.