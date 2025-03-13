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  • «МЮ» может выплатить Рэшфорду 20 млн фунтов, чтобы компенсировать ему снижение зарплаты при переходе в другой клуб. Это 50% от стоимости потенциального трансфера (Daily Mail)
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«МЮ» может выплатить Рэшфорду 20 млн фунтов, чтобы компенсировать ему снижение зарплаты при переходе в другой клуб. Это 50% от стоимости потенциального трансфера (Daily Mail)

«Ман Юнайтед» может получить всего 20 млн фунтов за продажу Маркуса Рэшфорда.

Сейчас 27-летний нападающий выступает за «Астон Виллу» на правах аренды. Клуб из Бирмингема покрывает 75% зарплаты игрока – он зарабатывает 315 000 фунтов в неделю. 

У «Астон Виллы» также есть право выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов. Другие клубы тоже могут приобрести форварда по этой цене – но вряд ли они смогут предложить ему зарплату, сопоставимую с нынешней. 

Чтобы компенсировать Маркусу снижение зарплаты при переходе, «Юнайтед» придется заплатить ему определенную сумму, пишет Daily Mail. По данным источников, сумма компенсации может составить 20 миллионов фунтов. Таким образом, выручка клуба от продажи футболиста сократится в два раза. 

В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 20 матчей и забил 4 гола. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoАстон Вилла
logoМаркус Рэшфорд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
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