«МЮ» может выплатить Рэшфорду 20 млн фунтов, чтобы компенсировать ему снижение зарплаты при переходе в другой клуб. Это 50% от стоимости потенциального трансфера (Daily Mail)

«Ман Юнайтед» может получить всего 20 млн фунтов за продажу Маркуса Рэшфорда.

Сейчас 27-летний нападающий выступает за «Астон Виллу » на правах аренды. Клуб из Бирмингема покрывает 75% зарплаты игрока – он зарабатывает 315 000 фунтов в неделю.

У «Астон Виллы» также есть право выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов. Другие клубы тоже могут приобрести форварда по этой цене – но вряд ли они смогут предложить ему зарплату, сопоставимую с нынешней.

Чтобы компенсировать Маркусу снижение зарплаты при переходе, «Юнайтед » придется заплатить ему определенную сумму, пишет Daily Mail. По данным источников, сумма компенсации может составить 20 миллионов фунтов. Таким образом, выручка клуба от продажи футболиста сократится в два раза.

В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 20 матчей и забил 4 гола. Его статистика – здесь .