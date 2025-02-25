Фостер о Рэшфорде в «Астон Вилле»: «Он играет с улыбкой на лице. Мне нравится, что Эмери не потакает ему. То, что Маркуса не выпускают в старте с первых матчей, заставляет его работать»
Нападающий «МЮ» перешел в «Астон Виллу» на правах аренды. В 4 матчах за новую команду Рэшфорд отметился двумя ассистами.
«Он выглядит счастливее. Думаю, это хорошая среда для него – находиться среди других по-настоящему голодных игроков, которые хотят продолжать совершенствоваться и становиться еще лучше. Он играет с улыбкой на лице.
Если Эмери все-таки возьмет и сразу же выпустит его [с первых минут], то некоторые игроки, играющие на этой позиции, возможно, могут повесить нос в какой-то степени. То, что Рэшфорд не выходит в основе с первых матчей, заставляет Маркуса думать: «Я хочу попасть в стартовый состав». Это заставляет его быть голодным и усердно работать. Мне это нравится, ему не потакают» – сказал бывший вратарь «МЮ» в своем подкасте Fozcast.
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