Асенсио сделал дубль в 2 из 3 последних игр за «Астон Виллу». Рэшфорд трижды ассистировал ему

Марко Асенсио отметился дублем в двух из трех последних матчей.

Полузащитник «Астон Виллы » дважды забил «Кардиффу » (2:0) в Кубке Англии – на 68-й и 80-й минутах.

После перехода в клуб АПЛ на правах аренды принадлежащий «ПСЖ » испанец забил уже 4 гола в 6 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Также результативным действием сегодня отметился форвард Маркус Рэшфорд. Он ассистировал Асенсио при первом голе. Арендованный у «Манчестер Юнайтед » форвард также поучаствовал в обоих голах Марко в ворота «Челси» 22 февраля.

Рэшфорд и Асенсио сверкнули: соорудили оба гола с «Челси». Они возвращаются?