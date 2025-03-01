Асенсио сделал дубль в 2 из 3 последних игр за «Астон Виллу». Рэшфорд трижды ассистировал ему
Марко Асенсио отметился дублем в двух из трех последних матчей.
Полузащитник «Астон Виллы» дважды забил «Кардиффу» (2:0) в Кубке Англии – на 68-й и 80-й минутах.
После перехода в клуб АПЛ на правах аренды принадлежащий «ПСЖ» испанец забил уже 4 гола в 6 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также результативным действием сегодня отметился форвард Маркус Рэшфорд. Он ассистировал Асенсио при первом голе. Арендованный у «Манчестер Юнайтед» форвард также поучаствовал в обоих голах Марко в ворота «Челси» 22 февраля.
Рэшфорд и Асенсио сверкнули: соорудили оба гола с «Челси». Они возвращаются?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости