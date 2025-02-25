Мерсон о Рэшфорде: «Он лучше тех игроков, что есть у «МЮ». В «Астон Вилле» он играет с более сильными партнерами, возможно. Маркус снова получает удовольствие от футбола»

Пол Мерсон заявил, что Маркус Рэшфорд лучше тех игроков, кто сейчас в «МЮ».

«Маркус Рэшфорд – хороший игрок, мы видели это на протяжении многих лет. У него один хороший сезон сменяется плохим, но ему нужно было просто разобраться у себя в голове.

Это игрок, которому, вероятно, нужна была смена обстановки. Он мог пойти одним из двух путей, либо продолжить в том же духе в «Манчестер Юнайтед», либо сказать себе: «Знаете что, я вам докажу».

Аморим плохо отзывался о нем, говорил, что предпочтет взять 63-летнего тренера вратарей, а не его. Теперь это оборачивается против тренера. Когда он играет так, как сейчас, он лучше тех игроков, что есть у «Манчестер Юнайтед».

Унаи Эмери и новая обстановка невероятно помогли ему. И, похоже, он снова получает удовольствие от футбола. У «Астон Виллы » есть определенный стиль игры. Мы до сих пор не понимаем, как играет «Манчестер Юнайтед» – там полный хаос. А у «Виллы» есть четкая схема. Он знает, как должен действовать. Ему быстро доставляют мяч, команда играет в высоком темпе. «Вилла» насыщает штрафную. У них есть нападающий-голеадор – Уоткинс, который всегда оказывается в штрафной, и Асенсио – какое же это потрясающее приобретение из «ПСЖ».

Все это ему помогает. В данный момент он, возможно, играет с более сильными партнерами, у которых больше уверенности в себе, чем у тех, кто сейчас в «Манчестер Юнайтед », – написал бывший полузащитник «Арсенал».