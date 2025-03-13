Руни о голе «ПСЖ» «Ливерпулю»: «Ван Дейк поленился во время прессинга и оставил большой простор для Дембеле, а на таком уровне тебя наказывают. Но «ПСЖ» был лучше по сумме матчей, думаю»

Уэйн Руни считает, что Вирджил ван Дейк виноват в голе «ПСЖ» «Ливерпулю».

«В этом голе многое неправильно, если смотреть с позиции «Ливерпуля ». Они пытались прессинговать, но ван Дейк поленился и оставил большой простор [для Дембеле ]. Если на таком уровне ты выключаешься из игры на секунду, тебя наказывают.

Проигрывать по пенальти больно, и это жестоко. «ПСЖ», думаю, по сумме двух матчей был, возможно, лучше и, наверное, заслужил выход в следующий раунд.

Серия пенальти получилась великолепной. Видно, что «ПСЖ » поработал над ними», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в эфире Amazon Prime.