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  • Руни о голе «ПСЖ» «Ливерпулю»: «Ван Дейк поленился во время прессинга и оставил большой простор для Дембеле, а на таком уровне тебя наказывают. Но «ПСЖ» был лучше по сумме матчей, думаю»
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Руни о голе «ПСЖ» «Ливерпулю»: «Ван Дейк поленился во время прессинга и оставил большой простор для Дембеле, а на таком уровне тебя наказывают. Но «ПСЖ» был лучше по сумме матчей, думаю»

Уэйн Руни считает, что Вирджил ван Дейк виноват в голе «ПСЖ» «Ливерпулю».

«В этом голе многое неправильно, если смотреть с позиции «Ливерпуля». Они пытались прессинговать, но ван Дейк поленился и оставил большой простор [для Дембеле]. Если на таком уровне ты выключаешься из игры на секунду, тебя наказывают.

Проигрывать по пенальти больно, и это жестоко. «ПСЖ», думаю, по сумме двух матчей был, возможно, лучше и, наверное, заслужил выход в следующий раунд.

Серия пенальти получилась великолепной. Видно, что «ПСЖ» поработал над ними», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в эфире Amazon Prime.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoПСЖ
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУсман Дембеле
logoпремьер-лига Англия
logoВирджил ван Дейк
logoУэйн Руни
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