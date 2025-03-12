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  • Ван Дейк извинился за слова «Бро, это не Лига 1» перед Кампушем и Аль-Хелайфи и сказал, что «ПСЖ» – сильнейший соперник за три года (RMC Sport)
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Ван Дейк извинился за слова «Бро, это не Лига 1» перед Кампушем и Аль-Хелайфи и сказал, что «ПСЖ» – сильнейший соперник за три года (RMC Sport)

Вирджил ван Дейк принес извинения руководству «ПСЖ».

В перерыве первой игры между парижанами и «Ливерпулем» Луиш Кампуш эмоционально общался с судьями на тему красной карточки, которую, по его мнению, должен был получить Ибраима Конате. Защитник «красных» сказал советнику «ПСЖ» по спортивным вопросам: «Бро, это не Лига 1».

После второй игры ван Дейк поговорил с Кампушем и президентом французского клуба Нассером Аль-Хелайфи. RMC Sport сообщает, что нидерландец принес извинения за свою реплику на прошлой неделе. Он также сказал, что «ПСЖ» – лучшая команда, против которой ему доводилось играть за последние три года.

Отмечается, что руководство парижан оценило такой шаг ван Дейка.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoВирджил ван Дейк
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoНассер Аль-Хелайфи
Луиш Кампуш
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
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