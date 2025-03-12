Ван Дейк извинился за слова «Бро, это не Лига 1» перед Кампушем и Аль-Хелайфи и сказал, что «ПСЖ» – сильнейший соперник за три года (RMC Sport)
Вирджил ван Дейк принес извинения руководству «ПСЖ».
В перерыве первой игры между парижанами и «Ливерпулем» Луиш Кампуш эмоционально общался с судьями на тему красной карточки, которую, по его мнению, должен был получить Ибраима Конате. Защитник «красных» сказал советнику «ПСЖ» по спортивным вопросам: «Бро, это не Лига 1».
После второй игры ван Дейк поговорил с Кампушем и президентом французского клуба Нассером Аль-Хелайфи. RMC Sport сообщает, что нидерландец принес извинения за свою реплику на прошлой неделе. Он также сказал, что «ПСЖ» – лучшая команда, против которой ему доводилось играть за последние три года.
Отмечается, что руководство парижан оценило такой шаг ван Дейка.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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