Ван Дейк извинился за слова «Бро, это не Лига 1» перед Кампушем и Аль-Хелайфи и сказал, что «ПСЖ» – сильнейший соперник за три года (RMC Sport)

Вирджил ван Дейк принес извинения руководству «ПСЖ».

В перерыве первой игры между парижанами и «Ливерпулем » Луиш Кампуш эмоционально общался с судьями на тему красной карточки, которую, по его мнению, должен был получить Ибраима Конате. Защитник «красных» сказал советнику «ПСЖ» по спортивным вопросам: «Бро, это не Лига 1».

После второй игры ван Дейк поговорил с Кампушем и президентом французского клуба Нассером Аль-Хелайфи. RMC Sport сообщает, что нидерландец принес извинения за свою реплику на прошлой неделе. Он также сказал, что «ПСЖ » – лучшая команда, против которой ему доводилось играть за последние три года.

Отмечается, что руководство парижан оценило такой шаг ван Дейка.