Каррагер о вылете «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. Результат первой игры был ограблением»
Команда Арне Слота покинула розыгрыш турнира, проиграв «ПСЖ» (1:0, 0:1, по пенальти 1:4).
«Я немного разочарован результатом, но слушайте, победила лучшая команда – «ПСЖ». Мы видели, как они играли в первом матче, который закончился со счетом 0:1. Я назвал это ограблением.
В первые 20-30 минут ответной игры мне казалось, что «Ливерпуль» спокойно победит. Они просто не смогли забить гол в начале матча. У них было два или три момента, которые они не реализовали, а затем «ПСЖ» забил этот гол.
До конца матча борьба шла ноздря в ноздрю. В дополнительное время мне показалось, что «ПСЖ» действительно перехватил контроль над игрой. Я сидел на фанатской трибуне, мы все были в отчаянии и ждали пенальти.
Но даже тогда результат не выглядел очевидным – это лотерея, и случиться может все, что угодно», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.
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