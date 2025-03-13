Каррагер о вылете «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. Результат первой игры был ограблением»

Джейми Каррагер признал, что «Ливерпуль» по делу вылетел из Лиги чемпионов.

Команда Арне Слота покинула розыгрыш турнира, проиграв «ПСЖ » (1:0, 0:1, по пенальти 1:4).

«Я немного разочарован результатом, но слушайте, победила лучшая команда – «ПСЖ». Мы видели, как они играли в первом матче, который закончился со счетом 0:1. Я назвал это ограблением.

В первые 20-30 минут ответной игры мне казалось, что «Ливерпуль» спокойно победит. Они просто не смогли забить гол в начале матча. У них было два или три момента, которые они не реализовали, а затем «ПСЖ» забил этот гол.

До конца матча борьба шла ноздря в ноздрю. В дополнительное время мне показалось, что «ПСЖ» действительно перехватил контроль над игрой. Я сидел на фанатской трибуне, мы все были в отчаянии и ждали пенальти.

Но даже тогда результат не выглядел очевидным – это лотерея, и случиться может все, что угодно», – сказал бывший защитник «Ливерпуля » в эфире CBS Sports.