Асенсио забил 7 голов в 5 последних матчах за «Астон Виллу» – больше, чем за весь 2024 год

Марко Асенсио забил 7 голов в 2025 году – больше, чем в прошлом.

Полузащитник, арендованный «Астон Виллой » у «ПСЖ », сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Брюгге ».

Испанец проводит восьмую игру в составе английского клуба. В пяти последних матчах у него 7 голов, в том числе три дубля.

За весь 2024 год Асенсио забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .