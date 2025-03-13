Асенсио забил 7 голов в 5 последних матчах за «Астон Виллу» – больше, чем за весь 2024 год
Марко Асенсио забил 7 голов в 2025 году – больше, чем в прошлом.
Полузащитник, арендованный «Астон Виллой» у «ПСЖ», сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Брюгге».
Испанец проводит восьмую игру в составе английского клуба. В пяти последних матчах у него 7 голов, в том числе три дубля.
За весь 2024 год Асенсио забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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