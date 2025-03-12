Ковач о 2:1 с «Лиллем»: «Боруссия» победила более чем заслуженно, контролировала игру все 90 минут. Это именно то, чего я хочу. Мы могли забить больше голов»
Дортмундский клуб выиграл ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первая игра – 1:1) и вышел в следующий раунд.
«Это был отличный матч для моей команды, мы победили более чем заслуженно. Все 90 минут были выдающимися.
Даже после пропущенного в начале матча гола мы смогли справиться с ситуацией и контролировать ход игры в течение 90 минут. Это именно то, чего я хочу и что мне нравится. Именно этого я ожидаю от своей команды. Наши игроки испытывают облегчение, после поражения нам было нелегко. Я рад, что команда смогла показать себя с другой стороны.
Мы не просто хорошо сыграли во втором тайме. Думаю, мы могли повести в счете раньше. Мы могли забить больше голов. Мы не дали «Лиллю» возможности сыграть в свой футбол.
Серу [Гирасси] не забил, но он придает нам уверенности. Он заработал пенальти; он качественный игрок, скромный, всегда готов на все 100%.
Всегда есть игрок матча, но я не хочу выделять его, потому что главное – это команда и коллектив», – сказал Ковач.
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