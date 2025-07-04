«Неймар оказал на меня наибольшее влияние – он был невероятен в «Барселоне». Роналдиньо делал невероятные вещи в «Барсе» и «Милане». Эстевао о бразильских игроках

Эстевао рассказал, что на него повлияла игра Неймара и Роналдиньо.

– Карьера какого бразильского игрока в Европе оказала на тебя наибольшее влияние?

– Наибольшее влияние на меня оказал Неймар . Я видел, как он играл за «Барселону», и он был невероятен.

Но также, в основном из видеороликов в интернете, я видел, как Роналдиньо играл за «Барселону» и «Милан ». Он делал невероятные вещи, – сказал 18-летний нападающий «Челси », выступающий за «Палмейрас ».

Эстевао на вопрос о борьбе за «Золотой мяч» с Ямалем и Мастантуоно: «Искренне на это надеюсь. Это моя вторая мечта – после победы на ЧМ с Бразилией»