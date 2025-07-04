«Неймар оказал на меня наибольшее влияние – он был невероятен в «Барселоне». Роналдиньо делал невероятные вещи в «Барсе» и «Милане». Эстевао о бразильских игроках
Эстевао рассказал, что на него повлияла игра Неймара и Роналдиньо.
– Карьера какого бразильского игрока в Европе оказала на тебя наибольшее влияние?
– Наибольшее влияние на меня оказал Неймар. Я видел, как он играл за «Барселону», и он был невероятен.
Но также, в основном из видеороликов в интернете, я видел, как Роналдиньо играл за «Барселону» и «Милан». Он делал невероятные вещи, – сказал 18-летний нападающий «Челси», выступающий за «Палмейрас».
Эстевао на вопрос о борьбе за «Золотой мяч» с Ямалем и Мастантуоно: «Искренне на это надеюсь. Это моя вторая мечта – после победы на ЧМ с Бразилией»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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