«Аталанта» купила 17-летнего защитника «Дженоа» Аханора за 15+5 млн евро

«Аталанта» купила 17-летнего Онеста Аханора из «Дженоа».

Об этом сообщила пресс-служба бергамасков.

Сообщалось, что сумма трансфера составляет 15+5 млн евро.

Аханор родился в 2008 году. В прошлом сезоне Серии А защитник провел за «Дженоа » 6 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .