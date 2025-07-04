«Аталанта» купила 17-летнего защитника «Дженоа» Аханора за 15+5 млн евро
«Аталанта» купила 17-летнего Онеста Аханора из «Дженоа».
Об этом сообщила пресс-служба бергамасков.
Сообщалось, что сумма трансфера составляет 15+5 млн евро.
Аханор родился в 2008 году. В прошлом сезоне Серии А защитник провел за «Дженоа» 6 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Аталанты»
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