«Боруссия» вышла в четвертьфинал ЛЧ во 2-й раз подряд. Она играла в финале в прошлом сезоне

«Боруссия» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов во второй раз подряд.

Команда Нико Ковача прошла «Лилль» (1:1, 2:1) в 1/8 финала и на следующем этапе встретится с «Барселоной».

В прошлом сезоне дортмундцы под руководством Эдина Терзича добрались до финала турнира.

В последний раз «Боруссия » дважды подряд доходила до четвертьфинала больше десяти лет назад, в 2013 и 2014 годах.