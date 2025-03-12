«Боруссия» вышла в четвертьфинал ЛЧ во 2-й раз подряд. Она играла в финале в прошлом сезоне
«Боруссия» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов во второй раз подряд.
Команда Нико Ковача прошла «Лилль» (1:1, 2:1) в 1/8 финала и на следующем этапе встретится с «Барселоной».
В прошлом сезоне дортмундцы под руководством Эдина Терзича добрались до финала турнира.
В последний раз «Боруссия» дважды подряд доходила до четвертьфинала больше десяти лет назад, в 2013 и 2014 годах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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