Петржела о том, что Вендел не вернулся к началу сборов «Зенита»: «Будь он в моей команде, мы бы выкинули его. Такой игрок у меня не играл бы. Ответственность несет главный тренер»
Властимил Петржела заявил, что выкинул бы Вендела, будь он в его команде.
Бразилец до сих пор не прибыл в расположение «Зенита». Сообщалось, что бразилец находится в поиске нового клуба.
– Это работа для тренера. Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его. Такой игрок у меня не играл бы.
– Допустимо ли такое халатное отношение футболиста к клубу?
– Все, что касается клуба и команды, всю ответственность несет главный тренер. Никто другой.
– Может ли «Зенит» заменить Вендела кем-нибудь из отечественных игроков, которые будут более профессионально подходить к делу?
– Знаете, это сложно мне говорить, потому что я далеко от «Зенита». Все это решит тренер. Кто, если не тренер, решит эту проблему? – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт день за днем»
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