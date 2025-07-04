Петржела о том, что Вендел не вернулся к началу сборов «Зенита»: «Будь он в моей команде, мы бы выкинули его. Такой игрок у меня не играл бы. Ответственность несет главный тренер»

Властимил Петржела заявил, что выкинул бы Вендела, будь он в его команде.

Бразилец до сих пор не прибыл в расположение «Зенита». Сообщалось , что бразилец находится в поиске нового клуба.

– Это работа для тренера. Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его. Такой игрок у меня не играл бы.

– Допустимо ли такое халатное отношение футболиста к клубу?

– Все, что касается клуба и команды, всю ответственность несет главный тренер. Никто другой.

– Может ли «Зенит» заменить Вендела кем-нибудь из отечественных игроков, которые будут более профессионально подходить к делу?

– Знаете, это сложно мне говорить, потому что я далеко от «Зенита». Все это решит тренер. Кто, если не тренер, решит эту проблему? – сказал бывший главный тренер «Зенита ».