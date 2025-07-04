«Айнтрахт» купил лучшего бомбардира «Майнца» Буркардта за 23 млн евро с учетом бонусов
«Айнтрахт» Франкфурт подписал Йонатана Буркардта из «Майнца».
Соглашение с 24-летним нападающим заключено до 2030 года.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сумма трансфера за счет бонусов может дойти до 23 млн евро.
К немецкому футболисту также проявляли интерес «Бавария» и «Байер».
Йонатан забил 18 голов в 29 матчах чемпионата Германии. Он стал лучшим бомбардиром команды и 4-м в Бундеслиге. Подробная статистика игрока сборной Германии – здесь.
Фото: eintracht.de
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Айнтрахта»
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