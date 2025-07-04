«Айнтрахт» купил лучшего бомбардира «Майнца» Буркардта за 23 млн евро с учетом бонусов

«Айнтрахт» Франкфурт подписал Йонатана Буркардта из «Майнца».

Соглашение с 24-летним нападающим заключено до 2030 года.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сумма трансфера за счет бонусов может дойти до 23 млн евро.

К немецкому футболисту также проявляли интерес «Бавария » и «Байер ».

Йонатан забил 18 голов в 29 матчах чемпионата Германии. Он стал лучшим бомбардиром команды и 4-м в Бундеслиге. Подробная статистика игрока сборной Германии – здесь .

Фото: eintracht.de