Кобель пропустил между ног после удара Дэвида. Вратарь «Боруссии» пытался поймать мяч после удара форварда «Лилля»
Вратарь «Боруссии» Кобель пропустил между ног в матче Лиги чемпионов.
«Боруссия» проводит ответный матч с «Лиллем» в 1/8 финала турнира (0:1, первый тайм).
На 5-й минуте счет открыл Джонатан Дэвид – форвард французской команды пробил в одно касание после прострела с фланга. Вратарь дортмундский команды хотел взять мяч в руки, но не смог этого сделать. Мяч прокатился у него между ног.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: кадры из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости