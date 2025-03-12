Кобель пропустил между ног после удара Дэвида. Вратарь «Боруссии» пытался поймать мяч после удара форварда «Лилля»

Вратарь «Боруссии» Кобель пропустил между ног в матче Лиги чемпионов.

«Боруссия» проводит ответный матч с «Лиллем» в 1/8 финала турнира (0:1, первый тайм).

На 5-й минуте счет открыл Джонатан Дэвид – форвард французской команды пробил в одно касание после прострела с фланга. Вратарь дортмундский команды хотел взять мяч в руки, но не смог этого сделать. Мяч прокатился у него между ног.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: кадры из трансляции