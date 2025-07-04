Рэшфорд, Антони, Гарначо, Санчо и Маласия сообщили «МЮ» о желании уйти. Клуб дал им время на поиск новых клубов

5 игроков «МЮ» изъявили желание покинуть команду.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо , о намерении покинуть клуб сообщили Маркус Рэшфорд , Антони , Алехандро Гарначо , Тирелл Маласия и Джейдон Санчо.

«МЮ» отложил дату возвращения игроков к тренировкам до второй половины июля, чтобы у них было больше времени на поиск решений.

Из 5 футболистов лишь Гарначо провел весь прошлый сезон в составе манкунианцев. Остальные находились в арендах – либо весь сезон, либо полгода.