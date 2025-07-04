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Рэшфорд, Антони, Гарначо, Санчо и Маласия сообщили «МЮ» о желании уйти. Клуб дал им время на поиск новых клубов

5 игроков «МЮ» изъявили желание покинуть команду.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, о намерении покинуть клуб сообщили Маркус Рэшфорд, Антони, Алехандро Гарначо, Тирелл Маласия и Джейдон Санчо.

«МЮ» отложил дату возвращения игроков к тренировкам до второй половины июля, чтобы у них было больше времени на поиск решений.

Из 5 футболистов лишь Гарначо провел весь прошлый сезон в составе манкунианцев. Остальные находились в арендах – либо весь сезон, либо полгода.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
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logoМаркус Рэшфорд
logoТирелл Маласиа
logoАлехандро Гарначо
logoДжейдон Санчо
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