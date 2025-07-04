Рэшфорд, Антони, Гарначо, Санчо и Маласия сообщили «МЮ» о желании уйти. Клуб дал им время на поиск новых клубов
5 игроков «МЮ» изъявили желание покинуть команду.
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, о намерении покинуть клуб сообщили Маркус Рэшфорд, Антони, Алехандро Гарначо, Тирелл Маласия и Джейдон Санчо.
«МЮ» отложил дату возвращения игроков к тренировкам до второй половины июля, чтобы у них было больше времени на поиск решений.
Из 5 футболистов лишь Гарначо провел весь прошлый сезон в составе манкунианцев. Остальные находились в арендах – либо весь сезон, либо полгода.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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