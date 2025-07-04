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Глава ФНЛ о «Торпедо»: «В случае дисквалификации преимущество будет у клуба РПЛ. Крайний срок решения – до начала соревнований, после включить будет невозможно»

Глава ФНЛ высказался о текущей ситуации с «Торпедо».

Ранее стало известно, что в отношении совладельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Первой лиге и напрямую вышли в РПЛ. Сообщалось, что клуб могут дисквалифицировать из-за скандала.

Если «Торпедо» будет исключено до начала соревнований, кто заменит клуб в РПЛ?

– Вопрос в формулировки решения Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС. Дисквалификация – это один вариант, могут быть и другие интерпретации. Я не могу этого знать.

Если будет дисквалификация, преимущество будет иметь клуб РПЛ. Для нас играть сезон с 17 командами еще хуже. Лучше играть с 18 в полноценном цикле. То есть кто‑то поднимется из второй лиги. Я предлагаю дождаться решения КДК, после этого будет понятно.  

Какой крайний срок по «Торпедо»?

– До начала проведения соревнований. После этого клуб включить в соревнования невозможно, – сказал президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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