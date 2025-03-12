«Боруссия» обыграла «Лилль» (2:1) и вышла в 1/4 финала ЛЧ, проигрывая к 54-й минуте. В лайве победа оценивалась в 11%
«Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Лилль» по сумме двух матчей.
Немецкий клуб победил в ответной встрече со счетом 2:1 после ничьей в первой игре (1:1).
«Лилль» вел в счете до 54-й минуты. В лайве на камбэк «Боруссии» давали коэффициент 9.00, что соответствовало вероятности в 11%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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