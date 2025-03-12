Глава «Трапани»: «Марадону убили. Его спаивали, заставляли подписывать документы, когда он уже не узнавал себя в зеркале. Юрист Морла – вот кто ответственен за все»

Президент «Трапани» заявил, что Диего Марадону де-факто убили.

«Наши с Диего отношения укреплялись годами, потому что мы много лет вместе работали в Южной Америке. В моей сфере – а это дистрибуция зерен – мы создали нечто уникальное и необычное благодаря отношениям Диего с президентами.

У нас были прекрасные отношения, и не только рабочие, но и дружеские. Я до сих пор ревностно храню аудиозапись, на которой Диего говорит, что я один из немногих людей, которые приносили ему деньги и никогда не брали.

Я не только убежден, что Диего убили, – я годами получал информацию напрямую, потому что мы с Диего вместе ездили по делам в Венесуэлу, Кубу, Мексику, Никарагуа. Короче говоря, мы многое повидали, и об этом можно написать целую книгу.

Вокруг Диего крутились такие люди, особенно в последние годы, которые внесли большой вклад в произошедшее. В частности, я имею в виду тех, кто вел юридические дела и заставлял его подписывать все документы даже тогда, когда Диего был не в состоянии даже узнать себя в зеркале. И это происходило годами.

Об этом говорят все. Юрист Матиас Морла – вот кто в первую очередь ответственен за все и кто послужил главной причиной его смерти. Именно он выбирал людей, которые стали частью окружения Диего и должны были контролировать его. И эти люди в конечном счете спаивали его и довели до неприглядного состояния, а затем бросили.

Морла отвечал за выбор врача, за учреждения, на которые Диего мог положиться. Я мог бы десять дней перечислять все, что я видел. Поразительные вещи», – сказал Валерио Антонини в эфире Radio CRC.