  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава «Трапани»: «Марадону убили. Его спаивали, заставляли подписывать документы, когда он уже не узнавал себя в зеркале. Юрист Морла – вот кто ответственен за все»
25

Глава «Трапани»: «Марадону убили. Его спаивали, заставляли подписывать документы, когда он уже не узнавал себя в зеркале. Юрист Морла – вот кто ответственен за все»

Президент «Трапани» заявил, что Диего Марадону де-факто убили.

«Наши с Диего отношения укреплялись годами, потому что мы много лет вместе работали в Южной Америке. В моей сфере – а это дистрибуция зерен – мы создали нечто уникальное и необычное благодаря отношениям Диего с президентами.

У нас были прекрасные отношения, и не только рабочие, но и дружеские. Я до сих пор ревностно храню аудиозапись, на которой Диего говорит, что я один из немногих людей, которые приносили ему деньги и никогда не брали.

Я не только убежден, что Диего убили, – я годами получал информацию напрямую, потому что мы с Диего вместе ездили по делам в Венесуэлу, Кубу, Мексику, Никарагуа. Короче говоря, мы многое повидали, и об этом можно написать целую книгу.

Вокруг Диего крутились такие люди, особенно в последние годы, которые внесли большой вклад в произошедшее. В частности, я имею в виду тех, кто вел юридические дела и заставлял его подписывать все документы даже тогда, когда Диего был не в состоянии даже узнать себя в зеркале. И это происходило годами.

Об этом говорят все. Юрист Матиас Морла – вот кто в первую очередь ответственен за все и кто послужил главной причиной его смерти. Именно он выбирал людей, которые стали частью окружения Диего и должны были контролировать его. И эти люди в конечном счете спаивали его и довели до неприглядного состояния, а затем бросили.

Морла отвечал за выбор врача, за учреждения, на которые Диего мог положиться. Я мог бы десять дней перечислять все, что я видел. Поразительные вещи», – сказал Валерио Антонини в эфире Radio CRC.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
logoДиего Марадона
logoД3 Италия
происшествия
logoСборная Аргентины по футболу
logoТрапани
logoсерия А Италия
logoНаполи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Прокурор Феррари о смерти Марадоны: «Медики и все, кто отвечал за его безрассудное лечение, должны понести ответственность. Кто говорил, что не замечал происходящего с Диего, тот лжет»
67сегодня, 12:38
В Аргентине начался суд по делу о смерти Марадоны. Семерых медработников обвиняют в умышленном убийстве – им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы
19сегодня, 11:53
Хорхе Вальдано: «Марадону били втрое чаще, чем Месси. Сейчас насилия гораздо меньше, чем 25 лет назад – телевидение помогло»
10725 февраля, 10:06
Главные новости
Асенсио забил 6 голов в 5 последних матчах за «Астон Виллу» – больше, чем за весь 2024 год
48 минут назад
Гамарра о расизме: «Ты должен показать характер, нельзя уходить с поля в слезах из-за какого-то жеста. С этим поколением что-то не так»
215 минут назад
«Атлетико» – «Реал». 1:0 – Галлахер забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
17320 минут назадLive
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» против «Реала», «Боруссия» Дортмунд одолела «Лилль», «Арсенал» играет с ПСВ, «Астон Вилла» – с «Брюгге»
62620 минут назадLive
Итурральде о руке Джулиано Симеоне в матче с «Реалом»: «Не наказуемо. Это естественное положение»
5246 минут назадФото
«Реал» пропустил на 28-й секунде. Это самый быстрый гол «Атлетико» в ЛЧ
29сегодня, 20:09
«Оле, оле, оле, Винисиус – шимпанзе». Фанаты «Атлетико» оскорбляли вингера «Реала» перед матчем в ЛЧ
71сегодня, 20:02
«Брюгге» или «Брюге»? «Ференцварош» или «Ференцвареш»? Проверьте свою футбольную грамотность
сегодня, 20:00Спецпроект
«Спартак» сыграет с «Уралом» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, «Локомотив» – с «Ахматом»
19сегодня, 19:59
«Барселона» встретится с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ. Она обыграла дортмундцев в декабре
53сегодня, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Астон Вилла» – «Брюгге». 2:0 – Асенсио и Матсен забили, Саббе удалили на 16-й минуте. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Каррагер о вылете «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. Результат первой игры был ограблением»
48 минут назад
Ковач о 2:1 с «Лиллем»: «Боруссия» победила более чем заслуженно, контролировала игру все 90 минут. Это именно то, чего я хочу. Мы могли забить больше голов»
27 минут назад
«Атлетико» 8 раз пробил до перерыва, в створ – трижды. У «Реала» 3 удара, точный – на 29-й минуте
529 минут назад
«Арсенал» – ПСВ. 2:1 – Райс забил, у Стерлинга два ассиста. Онлайн-трансляция
2044 минуты назадLive
Зинченко забил за «Арсенал» впервые с 2023 года – в матче с ПСВ в ЛЧ
2сегодня, 20:20
Николич про 2:1 с «Динамо»: «Результат неплохой, ЦСКА мог забить еще. Не понравилось, что допустили нервную концовку, опасные удары»
7сегодня, 20:19
Личка об 1:2 от ЦСКА: «Тяжело, когда у соперника играют Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев. Если бы «Динамо» было смелее впереди, то могло бы забить 2-й мяч»
7сегодня, 20:12
Гасперини о том, станцует ли он самбу в случае чемпионства «Аталанты»: «Конечно. Я поеду в Рио»
4сегодня, 19:53
«Боруссия» вышла в четвертьфинал ЛЧ во 2-й раз подряд. Она играла в финале в прошлом сезоне
сегодня, 19:50