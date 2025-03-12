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  • В Аргентине начался суд по делу о смерти Марадоны. Семерых медработников обвиняют в умышленном убийстве – им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы
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В Аргентине начался суд по делу о смерти Марадоны. Семерых медработников обвиняют в умышленном убийстве – им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы

В Аргентине начался судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны.

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока «Бока Хуниорс», «Барселоны» и «Наполи» назвали остановку сердца.

RMC Sport сообщает, что во вторник в пригороде Буэнос-Айреса Сан-Исидро начался суд над семью медработниками, оказывавшими помощь Марадоне в последние дни его жизни – терапевтами, психиатром, психологом  и медсестрами. Обвиняемым грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения за умышленное убийство.

Вскрытие показало, что Марадона умер в результате вторичного острого отека легких и обострившейся хронической сердечной недостаточности. Однако, согласно экспертному заключению, он также страдал от других патологий – проблемы с почками и печенью, сердечная недостаточность, неврологические расстройства, а также зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.

По версии обвинения, медицинская бригада «сыграла главную роль в абсолютно неадекватной и безрассудной домашней госпитализации, а также совершила ряд импровизаций, управленческих ошибок и просчетов». Адвокат Фернандо Бурландо, представляющий в суде интересы дочерей Марадоны, назвал действия врачей «тихим, но жестоким убийством», и «преступлением, замаскированным под халатность».

Ожидается, что судебный процесс продлится до середины июля. Участие в нем примут около 120 свидетелей, включая экспертов, семью, друзей и врачей Марадоны.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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