«ПСЖ» – новый фаворит ЛЧ по версии суперкомпьютера Opta. «Барселона» – 2-я, «Реал» – 5-й

Суперкомпьютер назвал «ПСЖ» новым фаворитом Лиги чемпионов.

По итогам первой половины ответных матчей 1/8 финала на первую строчку вышел «ПСЖ», обыгравший «Ливерпуль».

Шансы оставшихся команд на трофей по версии Opta Sports выглядят так:

1. «ПСЖ » – 20,3%.

2. «Барселона » – 19,6%.

3. «Арсенал » – 18,5%.

4. «Интер» – 16,6%.

5. «Реал Мадрид » – 10%.

6. «Бавария » – 9,2%.

7. «Астон Вилла» – 2,4%.

8. «Атлетико» – 1,8%.

9. «Лилль» – 0,9%.

10. «Боруссия» – 0,5%.

11-12. «Брюгге» – 0%.

11-12. ПСВ – 0%.