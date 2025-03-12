«ПСЖ» – новый фаворит ЛЧ по версии суперкомпьютера Opta. «Барселона» – 2-я, «Реал» – 5-й
Суперкомпьютер назвал «ПСЖ» новым фаворитом Лиги чемпионов.
По итогам первой половины ответных матчей 1/8 финала на первую строчку вышел «ПСЖ», обыгравший «Ливерпуль».
Шансы оставшихся команд на трофей по версии Opta Sports выглядят так:
1. «ПСЖ» – 20,3%.
2. «Барселона» – 19,6%.
3. «Арсенал» – 18,5%.
4. «Интер» – 16,6%.
5. «Реал Мадрид» – 10%.
6. «Бавария» – 9,2%.
7. «Астон Вилла» – 2,4%.
8. «Атлетико» – 1,8%.
9. «Лилль» – 0,9%.
10. «Боруссия» – 0,5%.
11-12. «Брюгге» – 0%.
11-12. ПСВ – 0%.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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