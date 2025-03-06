  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Ливерпуля» лучшие шансы выиграть ЛЧ – 26%. «Барселона» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Реал» – 5-й (Opta)
82

У «Ливерпуля» лучшие шансы выиграть ЛЧ – 26%. «Барселона» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Реал» – 5-й (Opta)

Суперкомпьютер Opta Sports пересчитал шансы клубов выиграть Лигу чемпионов.

По итогам первых матчей 1/8 финала вероятность победы «Ливерпуля» в турнире выросла до 26%. Еще несколько дней назад «красным» давали 19,2%.

Шансы оставшихся участников выглядят так:

1. «Ливерпуль» – 26%.

2. «Барселона» – 17,3%.

3. «Интер» – 15,5%.

4. «Арсенал» – 13,8%.

5. «Реал Мадрид» – 9,2%.

6. «Бавария» – 8%.

7. «ПСЖ» – 3,1%.

8. «Атлетико» – 2,2%.

9. «Астон Вилла» – 1,6%.

10. «Лилль» – 1,5%.

11. «Байер» – 0,6%.

12-13. «Бенфика» – 0,5%.

12-13. «Боруссия» – 0,5%.

14-15. «Фейеноорд» – 0,1%.

14-15. «Брюгге» – 0,1%.

16. ПСВ – 0%.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
рейтинги
logoпремьер-лига Англия
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Бельгия
logoБарселона
logoИнтер
logoПСВ
logoБавария
logoБайер
logoЛилль
logoвысшая лига Нидерланды
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoАрсенал
logoвысшая лига Португалия
logoсерия А Италия
logoБрюгге
logoАстон Вилла
logoПСЖ
logoФейеноорд
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoБоруссия Дортмунд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 19,2%. Шансы «Барсы» – 14,8%, «Интера» – 14%, «Арсенала» – 11,6%, «Реала» – 9,8% (Opta)
893 марта, 11:24
Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 6-й, Беллингем – 7-й, Дембеле – 11-й, Холанд – 17-й
18724 февраля, 18:46
Главные новости
Кисляк об Облякове: «Топовый, недооцененный игрок. Скрытый лидер, как Джака или Виртц в «Байере». Русский Виртц, получается»
14 минуты назад
Левников правильно не назначил пенальти после падения Тюкавина в матче с «Ростовом», решила ЭСК. Комиссия также поддержала решения судей в играх «Ахмат» – «Рубин» и «Химки» – «Факел»
211 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локо» примет «Ахмат», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные
33сегодня, 05:21
Маскерано о том, что Месси пропустил 2 матча кряду: «Играть без лучшего футболиста в мире тяжело. Но мы не хотим, чтобы он переутомился»
1351 минуту назад
Скоулз о серии Хейлунда без голов из 19 игр: «У него и моментов-то нет. Он слишком много бегает. Иногда лучше просто стоять впереди, по центру»
28сегодня, 06:33
«МЮ» упустил победу над «Сосьедадом», «Челси» выиграл, Вильягра в ЦСКА, рекорд Клэбо, ЧМ-2030 могут расширить до 64 команд, тяжба Эрмосо и Рубиалеса продолжается и другие новости
4сегодня, 06:10
«Милан» подписал центрального защитника сборной США U16 Мбайе (ESPN)
6сегодня, 06:00
Месси пропустил 2-й матч подряд из-за перенапряжения мышц. У форварда «Интер Майами» 2+2 в 3 играх сезона
30сегодня, 04:37
«У «Спартака» сильнейшая атакующая линия в РПЛ. Станкович излучает психологию победителя и заряжает ею игроков». Радимов о красно-белых
26сегодня, 04:17
Суарес забил в 3-м матче подряд. У форварда «Интер Майами» 3+4 в 5 играх
11сегодня, 03:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Кальяри» сыграет с «Дженоа», «Милан», «Интер», «Наполи» проведут матчи в субботу, «Ювентус» примет «Аталанту» в воскресенье
5 минут назад
Пьянич об изучении русского: «Понимаю уже гораздо больше, язык похож на балканские. Нужно еще чуть времени, но я продвигаюсь»
624 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Шабаб», «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»
325 минут назад
Директор сборной Бразилии: «Отсутствие Дугласа в списке не связано ни с чем, кроме технического выбора тренера на эти даты»
237 минут назад
Валерий Карпин: «Мечтаю о сыне и о возвращении к международным соревнованиям»
9сегодня, 07:09
Пьянич о том, чего не хватает российским игрокам: «Фантазии и креатива. Хотел бы видеть больше смелости»
7сегодня, 06:55
«Локомотив» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:15
1сегодня, 06:43
Срджан Бабич: «Спартак» способен бороться за золото. С «Рубином» предстоит непростой матч»
6сегодня, 06:13
«Пари НН» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
5сегодня, 05:45
Первая лига. «Арсенал» в гостях у «Черноморца», «Сочи» сыграет с «Уралом» в воскресенье
1сегодня, 05:35