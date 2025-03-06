У «Ливерпуля» лучшие шансы выиграть ЛЧ – 26%. «Барселона» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Реал» – 5-й (Opta)
Суперкомпьютер Opta Sports пересчитал шансы клубов выиграть Лигу чемпионов.
По итогам первых матчей 1/8 финала вероятность победы «Ливерпуля» в турнире выросла до 26%. Еще несколько дней назад «красным» давали 19,2%.
Шансы оставшихся участников выглядят так:
1. «Ливерпуль» – 26%.
2. «Барселона» – 17,3%.
3. «Интер» – 15,5%.
4. «Арсенал» – 13,8%.
5. «Реал Мадрид» – 9,2%.
6. «Бавария» – 8%.
7. «ПСЖ» – 3,1%.
8. «Атлетико» – 2,2%.
9. «Астон Вилла» – 1,6%.
10. «Лилль» – 1,5%.
11. «Байер» – 0,6%.
12-13. «Бенфика» – 0,5%.
12-13. «Боруссия» – 0,5%.
14-15. «Фейеноорд» – 0,1%.
14-15. «Брюгге» – 0,1%.
16. ПСВ – 0%.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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