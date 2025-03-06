У «Ливерпуля» лучшие шансы выиграть ЛЧ – 26%. «Барселона» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Реал» – 5-й (Opta)

Суперкомпьютер Opta Sports пересчитал шансы клубов выиграть Лигу чемпионов.

По итогам первых матчей 1/8 финала вероятность победы «Ливерпуля » в турнире выросла до 26%. Еще несколько дней назад «красным» давали 19,2% .

Шансы оставшихся участников выглядят так:

1. «Ливерпуль» – 26%.

2. «Барселона » – 17,3%.

3. «Интер » – 15,5%.

4. «Арсенал» – 13,8%.

5. «Реал Мадрид » – 9,2%.

6. «Бавария » – 8%.

7. «ПСЖ» – 3,1%.

8. «Атлетико» – 2,2%.

9. «Астон Вилла» – 1,6%.

10. «Лилль» – 1,5%.

11. «Байер» – 0,6%.

12-13. «Бенфика» – 0,5%.

12-13. «Боруссия» – 0,5%.

14-15. «Фейеноорд» – 0,1%.

14-15. «Брюгге» – 0,1%.

16. ПСВ – 0%.