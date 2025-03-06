«Барселона» – фаворит ЛЧ по версии Goal после первых матчей 1/8 финала. «Реал» – 2-й, «Ливерпуль» – 5-й
Goal актуализировал рейтинг клубов, продолжающих участие в Лиге чемпионов.
Первые две строчки сохранили за собой испанские клубы – «Барселона» и «Реал». На третью поднялся «Интер».
Полный рейтинг участников 1/8 финала после первых матчей выглядит следующим образом:
1. «Барселона».
2. «Реал Мадрид».
3. «Интер».
4. «Бавария».
5. «Ливерпуль».
6. «Атлетико».
7. «Арсенал».
8. «ПСЖ».
9. «Астон Вилла».
10. «Лилль».
11. «Боруссия».
12. «Бенфика».
13. «Фейеноорд».
14. «Байер».
15. «Брюгге».
16. ПСВ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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