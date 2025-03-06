  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» – фаворит ЛЧ по версии Goal после первых матчей 1/8 финала. «Реал» – 2-й, «Ливерпуль» – 5-й
46

«Барселона» – фаворит ЛЧ по версии Goal после первых матчей 1/8 финала. «Реал» – 2-й, «Ливерпуль» – 5-й

Goal актуализировал рейтинг клубов, продолжающих участие в Лиге чемпионов.

Первые две строчки сохранили за собой испанские клубы – «Барселона» и «Реал». На третью поднялся «Интер».

Полный рейтинг участников 1/8 финала после первых матчей выглядит следующим образом:

1. «Барселона».

2. «Реал Мадрид».

3. «Интер».

4. «Бавария».

5. «Ливерпуль».

6. «Атлетико».

7. «Арсенал».

8. «ПСЖ».

9. «Астон Вилла».

10. «Лилль».

11. «Боруссия».

12. «Бенфика».

13. «Фейеноорд».

14. «Байер».

15. «Брюгге».

16. ПСВ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoЛига чемпионов УЕФА
рейтинги
logoЛиверпуль
logoБавария
logoПСВ
logoБенфика
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoПСЖ
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Португалия
logoсерия А Италия
logoФейеноорд
logoАтлетико
logoБрюгге
logoБоруссия Дортмунд
logoАстон Вилла
logoБайер
logoвысшая лига Нидерланды
logoЛилль
logoИнтер
logoБарселона
logoвысшая лига Бельгия
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Ливерпуля» лучшие шансы выиграть ЛЧ – 26%. «Барселона» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Реал» – 5-й (Opta)
82вчера, 15:17
«Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 19,2%. Шансы «Барсы» – 14,8%, «Интера» – 14%, «Арсенала» – 11,6%, «Реала» – 9,8% (Opta)
893 марта, 11:24
«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ 4 марта, матчи «Бавария» – «Байер», «Бенфика» – «Барса» и «ПСЖ» – «Ливерпуль» пройдут 5 марта. Ответные игры – 11 и 12 марта
921 февраля, 16:58
Главные новости
Малышев о потолке в 2,5 млн евро в «Спартаке» для игроков высшей категории: «Это близкая к правде информация»
31 минуту назад
Анчелотти о жвачке во время матчей: «Это способ снять стресс. Когда начинается игра, мой пульс увеличивается до 120 ударов в минуту»
42 минуты назад
Карпин о возвращении сборной: «Горизонт отбора к Евро-2028 видится самым реалистичным»
4сегодня, 01:31
Ла Лига подала жалобу в полицию на фанатов «Сосьедада», оскорблявших Винисиуса на почве расизма
33вчера, 22:35
Рубиалес обжаловал приговор о штрафе в 10 800 евро по делу о поцелуе с Эрмосо. Адвокат считает, что «наличие сексуального умысла» не было доказано
21вчера, 22:06
Исак интересен «Ливерпулю», «Барселоне», «Челси» и «Арсеналу». «Ньюкасл» может запросить 150 млн фунтов за лучшего бомбардира
21вчера, 22:06
Кисляк о школе: «Закончил с золотой медалью, ни разу не было тройки в четверти. На ЕГЭ набрал отлично: по базовой математике – на пятерку, за русский – 87 баллов»
25вчера, 22:00
Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» сыграл вничью с «Сосьедадом» Захаряна, «Тоттенхэм» уступил АЗ, «Фенербахче» Моуринью проиграл «Рейнджерс», «Рома» на 94-й вырвала победу у «Атлетика»
246вчера, 21:57
Мбаппе об игре с Месси и Неймаром: «ПСЖ» собрал игроков, которых можно было увидеть в одной команде только на PlayStation. Мы не выиграли ЛЧ, но вдохновили детей мечтать»
33вчера, 21:42
«МЮ» – единственный из 72 участников ЛЧ/ЛЕ, ни разу не проигравший в еврокубках. У манкунианцев 5 побед и 4 ничьих
28вчера, 21:38
Ко всем новостям
Последние новости
Окишор о сравнениях с Захаряном: «Мы схожи по стилю игры, лишь чуть-чуть различаемся. В моем возрасте он был более физически крепкий. За год в основе я прилично возмужал»
18 минут назад
Аршавин о Батракове: «Статистика стала хуже – соперники стали уделять больше внимания. Играл бы на высшем уровне весь сезон – был бы Месси»
1сегодня, 01:18
«Лацио» вдевятером на 98-й минуте вырвал победу у «Виктории» Пльзень. Жиго и Ровелла получили прямые красные
5вчера, 22:20
Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» победил «Копенгаген», «Бетис» сыграл вничью с «Виторией», «Фиорентина» уступила «Панатинаикосу»
7вчера, 21:58
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема поделил очки с «Аль-Кадисией», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в пятницу
1вчера, 21:57Live
«Реал» о завершении карьеры Негредо: «Гордимся, что ты был частью нашего клуба. Ты был примером для футбола и спорта»
1вчера, 21:52
Скаут «МЮ» следил за 19-летним защитником «Фенербахче» Акчичеком на игре с «Рейнджерс»
1вчера, 21:52
Шченсны о продлении контракта с «Барсой»: «Сейчас я об этом не думаю. Хочу показать максимум здесь, посмотрим, когда придет подходящий момент»
5вчера, 21:40
Фонсека о дисквалификации: «Решение принимали, думая об общей ситуации во французском футболе, расплачиваться приходится мне. Несправедливо. Я не сдамся»
3вчера, 21:26
Калинин считает, что судьи предвзяты к «Факелу»: «Это факт. Почему столько решающих ошибок именно против нас, причем постоянно?»
4вчера, 21:26