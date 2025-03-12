Египет сообщил ФИФА о желании принять матчи одной из групп ЧМ-2034 в честь 100-летия с дебюта сборной на турнире

Египет сообщил ФИФА о желании принять часть матчей ЧМ-2034.

Напомним, чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии .

Президент Египетской федерации Хани Абу Рида, выступая на Генеральной Ассамблее Африканской футбольной конфедерации (CAF), заявил, что обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой о проведении в Египте матчей одной из групп ЧМ-2034 .

Проведение в стране матчей чемпионата мира предлагается приурочить к 100-летней годовщине дебюта сборной Египта на турнире – в 1934 году египтяне стали первой африканской сборной, сыгравшей на ЧМ.

«Надеюсь, что по случаю столетней головщины в 2034 году нам, как египтянам и африканцам, предоставят честь принять и организовать матчи одной из групп чемпионата мира 2034 года.

Саудовская Аравия в полной мере способна провести исторический чемпионат мира», – сказал Хани Абу Рида.