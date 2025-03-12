Египет сообщил ФИФА о желании принять матчи одной из групп ЧМ-2034 в честь 100-летия с дебюта сборной на турнире
Напомним, чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии.
Президент Египетской федерации Хани Абу Рида, выступая на Генеральной Ассамблее Африканской футбольной конфедерации (CAF), заявил, что обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой о проведении в Египте матчей одной из групп ЧМ-2034.
Проведение в стране матчей чемпионата мира предлагается приурочить к 100-летней годовщине дебюта сборной Египта на турнире – в 1934 году египтяне стали первой африканской сборной, сыгравшей на ЧМ.
«Надеюсь, что по случаю столетней головщины в 2034 году нам, как египтянам и африканцам, предоставят честь принять и организовать матчи одной из групп чемпионата мира 2034 года.
Саудовская Аравия в полной мере способна провести исторический чемпионат мира», – сказал Хани Абу Рида.
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