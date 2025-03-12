Джон Кордоба: «Мне не интересна капитанская повязка, ее можно отдать кому угодно. Мне важно, чтобы «Краснодар» добивался результата»

Джон Кордоба заявил, что его не привлекает роль капитана «Краснодара».

– Вы бы хотели стать капитаном после ухода Сперцяна?

– Меня это не привлекает, мне не интересна повязка капитана. Для меня важно, чтобы вся команда продолжила выступать хорошо и добивалась результата.

Повязку можно отдать кому угодно в команде, я продолжу упорно работать независимо от этого, – сказал нападающий «Краснодара ».