Мусаев об 1:2 от «Ахмата»: «Краснодар» контролировал игру во втором тайме. Одна‑две ошибки стоили нам Кубка»

Мурад Мусаев высказался о вылете «Краснодара» из Фонбет Кубка России.

«Быки» потерпели поражение от «Ахмата » (1:2) в 1/4 финала Пути регионов и покинули розыгрыш турнира.

«Мы контролировали игру во втором тайме, забили гол. У Мозеса был отличный момент, чтобы сделать счет 2:0.

К сожалению, ошибка сначала одного футболиста, а потом другого – и счет стал 1:1. Пенальти – несчастный случай, мы никак не могли на это повлиять.

Очень расстроены и недовольны тем, что проиграли, но показали хорошую игру. Одна‑две ошибки стоили нам Кубка», – сказал главный тренер «Краснодара ».