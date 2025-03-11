Мусаев об 1:2 от «Ахмата»: «Краснодар» контролировал игру во втором тайме. Одна‑две ошибки стоили нам Кубка»
Мурад Мусаев высказался о вылете «Краснодара» из Фонбет Кубка России.
«Быки» потерпели поражение от «Ахмата» (1:2) в 1/4 финала Пути регионов и покинули розыгрыш турнира.
«Мы контролировали игру во втором тайме, забили гол. У Мозеса был отличный момент, чтобы сделать счет 2:0.
К сожалению, ошибка сначала одного футболиста, а потом другого – и счет стал 1:1. Пенальти – несчастный случай, мы никак не могли на это повлиять.
Очень расстроены и недовольны тем, что проиграли, но показали хорошую игру. Одна‑две ошибки стоили нам Кубка», – сказал главный тренер «Краснодара».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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