Кордоба о том, что «Краснодар» вылетел из Фонбет Кубка России: «Принимаю ответственность на себя. Но я также забил гол. Буду упорно работать и забивать, пока не устану от этого»
Джон Кордоба взял на себя ответственность за вылет «Краснодара» из Кубка России.
Краснодарцы проиграли «Ахмату» (1:2) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Колумбийский нападающий стал автором единственного гола своей команды, а также не реализовал пенальти.
«Уровень моей ответственности за все, что произошло в матче, очень высок. И за поражение тоже. Я принимаю ответственность на себя, но я также забил гол.
Я буду упорно работать и забивать голы, пока не устану от этого», – сообщил Кордоба.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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