Кордоба о том, что «Краснодар» вылетел из Фонбет Кубка России: «Принимаю ответственность на себя. Но я также забил гол. Буду упорно работать и забивать, пока не устану от этого»

Джон Кордоба взял на себя ответственность за вылет «Краснодара» из Кубка России.

Краснодарцы проиграли «Ахмату» (1:2) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Колумбийский нападающий стал автором единственного гола своей команды, а также не реализовал пенальти.

«Уровень моей ответственности за все, что произошло в матче, очень высок. И за поражение тоже. Я принимаю ответственность на себя, но я также забил гол.

Я буду упорно работать и забивать голы, пока не устану от этого», – сообщил Кордоба.

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