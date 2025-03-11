«Краснодар» 2-й раз подряд вылетел в четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. В 2023-м «быки» играли в финале турнира

«Краснодар» вылетел из Фонбет Кубка России на раннем этапе.

Команда Мурада Мусаева потерпела поражение от «Ахмата » (1:2) во втором раунде четвертьфинала Пути регионов. Год назад «быки» покинули турнир в первом четвертьфинальном раунде.

Следует отметить, что «Краснодар » в сезоне-2022/23 играл в финале Фонбет Кубка России.