Доннарумма о том, почему ушел в раздевалку перед серией пенальти с «Ливерпулем»: «Мне нужно было пописать. Шучу»

Вратарь «ПСЖ» Доннарумма объяснил, почему ушел с поля перед серией пенальти в ЛЧ.

Парижский клуб победил «Ливерпуль » в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 1:0, по пенальти 4:1) и пробился в следующий раунд.

«Мне нужно было пописать. Шучу.

Мы с тренером кое-что приготовили. Было приятно отразить несколько пенальти», – сказал Джанлуиджи Доннарумма в интервью Sky Italia.