Доннарумма о том, почему ушел в раздевалку перед серией пенальти с «Ливерпулем»: «Мне нужно было пописать. Шучу»
Вратарь «ПСЖ» Доннарумма объяснил, почему ушел с поля перед серией пенальти в ЛЧ.
Парижский клуб победил «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 1:0, по пенальти 4:1) и пробился в следующий раунд.
«Мне нужно было пописать. Шучу.
Мы с тренером кое-что приготовили. Было приятно отразить несколько пенальти», – сказал Джанлуиджи Доннарумма в интервью Sky Italia.
Опубликовано: Sports
Источник: Le Parisien
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости