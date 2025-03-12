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Доннарумма о том, почему ушел в раздевалку перед серией пенальти с «Ливерпулем»: «Мне нужно было пописать. Шучу»

Вратарь «ПСЖ» Доннарумма объяснил, почему ушел с поля перед серией пенальти в ЛЧ.

Парижский клуб победил «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 1:0, по пенальти 4:1) и пробился в следующий раунд. 

«Мне нужно было пописать. Шучу.

Мы с тренером кое-что приготовили. Было приятно отразить несколько пенальти», – сказал Джанлуиджи Доннарумма в интервью Sky Italia.

Опубликовано: Sports
Источник: Le Parisien
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛиверпуль
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
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